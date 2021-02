Đoković stavio tačku na diskusiju sa Kirjosom

Novak Đoković, najbolji teniser svijeta, stavio je tačku na diskusiju sa Nikom Kirjosom, australijskim igračem.

Đoković je pobjedom startovao na Australijan openu, a više od duela sa Žeremijem Šardijem, tamošnje medije je više zanimalo da dobiju Novakov komentar na nedavnu izjavu Kirjosa.

On je, naime, konstatovao da je "Novak veoma čudan".

Srpski teniser nije imao priliku da pročita Kirjosovu izjavu, ali su novinari insistirali da ga upoznaju sa njom.

"Možete da pročitate, ali vam neću odgovoriti ništa", rekao je Novak.

Uprkos tome – pročitali su i pitali Novaka da li ima komentar.

"Ne", istakao je Đoković.

Srpski novinari su potom upitali Novaka da li namjerava da razgovara sa Kirjosom o svemu.

"Tu stvarno ne želim previše da komentarišem jer on to traži. Neku vrstu debate, pažnje, šta ja znam. Јa mu je neću dati jer je ne zaslužuje i to je to. Nemam potrebu niti osjećaj da treba da se sjedne s njim, apsolutno me ne zanima tip", zaključio je Đoković.