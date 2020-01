Đoković slomio Medvedeva, Srbija u finalu ATP kupa

Poslije velike borbe u dva singla, Dušan Lajović i Novak Đoković donijeli su dva poena srpskom timu, pobjedama nad Karenom Hačanovim i Danilom Medvedevim.

Bilo je to čarobno izdanje Lajovića protiv Hačanova 7:5, 7:6 (1) i potom dva sata i 47 minuta nevjerovatne borbe Đokovića sa Medvedevom u kojem je slavio sa 6:1, 5:7, 6:4. Poslije lake pobjede nad Kanadom od 3:0, uslijedila je velika borba sa izuzetno jakim ruskim timom, ali Srbija je pokazala da ima dva sjajna igrača u Lajoviću i Đokoviću koji su još jednom pokazali sa koliko snage i želje igraju za nacionalni tim.

Lajović je u prvom singlu uspio da nastavi sjajan niz na ovom takmičenju i poslije 108 minuta igre pobjedi Karena Hačanova.

A onda je red došao na kolose, Đokovića i Medvedeva!

Dva puta su igrali prošle godine i oba puta je slavio Rus, koji je imao nestvarno dobrih šest mjeseci od Vimbldona do kraja protekle sezone.

Pobijedio je Novaka u Monte Karlu, potom i tokom ljeta u Sinsinatiju, ali šampion kakav je Đoković jednostavno nije želio sebi da dozvoli da i treći put zaredom izgubi od zaista izvanrednog Moskovljanina, petog na ATP listi. Očekivao se žestok meč i to se potvrdilo istinitim jer je dramatična borba trajala dva sata i 47 minuta. Bio je to nevjerovatan tenis u kojem su odlučile nijanse i veliko iskustvo Đokovića.

Početni set nije nagovještavao da će biti tako teško, jer je Novak uspio da protutnji kroz njega i dođe do 6:1 poslije svega 31 minuta igre.

Znalo se da Medvedev nema kod sebe bijelu zastavicu, da će nešto drastično promijeniti i gem po gem u drugom setu, Rus je pronalazio ono najbolje u sebi.

Novak kao da je igrao protiv zida, nema šta Medvedev nije vraćao u teren, a počelo je brejkom za Đokovića. Međutim, Medvedev pravi niz od četiri gema, pa Novak uspijeva da se sa 1:4, vrati na 4:4.

Ipak, finiš seta je pripao Rusu koji je napravio brejk za 7:5.

Mirisalo je na neke od ranijih mečeva, kada je Medvedev uspijevao da preokrene meč na svoju stranu, djelovao je da ima više snage, ali Novak je skraćivanjem poena uspio da poremeti taj ritam u setu odluke koji je bio izuzetno dramatičan u samom finišu.

U petom gemu, Novak je napravio ključni brejk, potom poveo sa 4:2. Na 5:4, uslijedilo je pravo ludilo od gema, tri brejk prilike za Rusa, ali Novak je pronašao ono najbolje u sebi i iskoristio drugu meč loptu za veliku pobjedu.

Tako je Srbija povela sa nedostižnih 2-0, pa dubl meč između Nikole Ćaćića i Viktora Troickog i Konstantina Kravčuka i Tejmuraza Gabašvilija ima samo revijalni karakter.

