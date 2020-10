Đoković sjajnim tenisom do osmine finala!

Srbin je ubjedljivo slavio protiv Kolumbijca Danijela Galana sa 3:0 (6:0, 6:3, 6:2).

Đokovića u meču osmine finala čeka ruski teniser Karen Hačanov koji je sa sa 3-1 pobijedio Čileanca Kristijana Garina.

Duel 1. i 15. nosioca Rolan Garosa na programu je u ponedjeljak. Njih dvojica su se do sada sastali četiri puta, od čega je Novak tri puta bio bolji.

World No. 1 @DjokerNole steamrolls into an 11th straight R16 in Paris defeating Galan 6-0 6-3 6-2.

