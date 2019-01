Đoković siguran na prvom mjestu i poslije Australijan opena

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković ostaće prvi na ATP rang listi i poslije Australijan opena, šta god da se desi do kraja turnira.

Đoković je pobjedom protiv Denisa Šapovalova od 3-1 izborio plasman u osminu finala, gdje je takmičenje završio i prošle godine kada ga je pobijedio Hjeon Čung.

I da izgubi u narednom kolu od Rusa Danila Medvedeva Novak neće pasti na ATP rang listi i neće izgubiti nijedan bod, a i matematičke šanse izgubio je drugi teniser svijeta Rafael Nadal da postane prvi.

Srbin se na prvo mjesto ATP liste vratio 5. novembra prošle godine, a na njemu će izvjesno ostati od kraja januara.

Novak osvajanjem Australijan opena može da dođe do cifre od 10955 bodova i zacementiranog prvog mjesta, a ako dođe do titule to će mu biti sedma u Melburnu.