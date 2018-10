Đoković: Sedio sam na podu i samo plakao VIDEO

Ali prije samo godinu dana stvari su po Đokovića izgledale potpuno drugačije. Tokom 2017. i početkom ove godine, Nole je dotaknuo samo dno i nemali broj je bio onih koji su smatrali da je jedna izuzetna karijera došla svome kraju, prenosi index.hr.

O najtežim trenucima karijere Novak Đoković govorio je tokom gostovanja kod Lewisa Howesa.

"Tada sam psihički dotaknuo najnižu moguću tačku u svom životu. Plakao sam i pitao sam se je li ovo vredno svega. Pitao sam se trebam li uopšte nastaviti. Sjećam se da sam sedio na podu i svi su mi govorili da se smirim, da dišem duboko, da uzmem vremena koliko god mi treba. A onda je usledilo pitanje: "Zatim se osvrni za sobom. Zašto si se počeo baviti tenisom, voliš li ga?"", rekao je Nole i dodao:

""Želiš li zaista držati i dalje reket u ruci?", upitali su me, a ja sam odgovorio da želim. Bilo je to na centru nekog Grand Slam turnira ili na običnom javnom teniskom terenu. Onda su mi svi odgovorili: "Pa, onda je to to, to je pravac kojim i trebaš ići"".

Novak Djokovic on the Lewis Howes podcast talking about his WHY. Failure is inevitable in sport. When things are not going well, understanding WHY we play will help us through this tougher times! pic.twitter.com/aoK6A5tv9Q

