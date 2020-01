Đoković se mučio protiv Andersona, slavio nakon dva taj-brejka

Teniska reprezentacija Srbije obezbijedila je pobjedu protiv Južnoafričke Republike na ATP kupu, nakon singlova pošto je Novak Đoković u drugom duelu pobijedio Kevina Andersona sa 2:0 (7:6 (5), 7:6 (8).

Dobro je Novak otvorio meč protiv Kevina Andersona, poveo na svoj servis gem, a onda je već u drugom došao do brejka, da bi u narednom gemu pobjedom bez izgubljenog poena došao do vođstva od 3:0. Od ovog trenutka i Anderson je zaigrao kvalitetnije, poenima na svoj servis došao je do rezultata 4:2 da bi potom, uz jedan brejk u sedmom gemu, uspio da izjednači na 4:4. U nastavku seta oba igrača su bila sigurna na svoj servis da bi potom u taj-brejku Novak slavio sa 7:5 za vođstvo od 1:0.

U drugom setu oba tenisera su bila sigurna na svoj servis do rezultata 5:5, a zanimljivo da je u ovom setu Anderson do taj-brejka imao više brejk prilika (3:1). U 12. gemu Anderson je imao vođstvo od 30:0 ali je Novak osvojio četiri vezana poena za izjednačenje na 6:6 i novi taj-brejk.

U 13. igri Anderson je bio blizu trijumfa, imao je vođstvo od 6:5 i servis ali je Novak spasio set loptu, izjednačio na 6:6, a onda još jednim vezanim mini-brejkom došao do prve meč lopte koju je odmah iskoristio.

U prvom meču Dušan Lajović pobijedio je Džordža Herisa sa 2:1

U konkurenciji parova za Srbiju su najavljeni Novak Đoković i Viktor Troicki dok bi za Južnoafričku Republiku trebalo da nastupe Raven Klasen i Ruen Roelofse.

Propozicije su jasne, četiri grupe po četiri reprezentacije. Dalje idu prvoplasirani kao i dva najbolja drugoplasirana nacionalna tima, te je svaki meč bitan. U grupi gdje je Srbija, nalaze se još Francuzi koji su porazili Čileance sa 2:1.