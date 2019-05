Đoković savladao Šardija i zakazao duel sa Čilićem!

Novak Đoković, najbolji teniser svijeta, plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Madridu pobjedom nad Žeremijem Šardijem u dva seta.

Đoković je do pobjede protiv francuskog igrača došao poslije jednog časa i 27 minuta igre, po setovima 6:1, 7:6(2).

Novak je tako uspio da savlada Šardija i po 13. put zaredom i da mu pritom i dalje ne dopusti ni jedan jedini set.

U četvrtfinalu Madrida srpski teniser će za protivnika imati Hrvata Marina Čilića, koji je ranije danas poslije preokreta savladao Lasla Đerea.

Od samog početka Novak je riješio da Šardiju pokaže ko se pita u ovom meču. Napravio je brejk u drugom gemu meča, a onda nastavio sa dominantnom igrom i ekspresno došao do duplog brejka i vođstva od 4:0.

Sve je išlo na ruku srpskog tenisera, ali je Šardi odogovorio u narednom gemu i došao do tri vezane brejk lopte. U Novakovoj glavi nije bilo mjesta za paniku i frustracije, te je riješio sve probleme sa kojima je bio suočen to jest i do gema.

Šardi je uspio da osvoji naredni gem na svom servisu, ali to je bilo sve što smo vidjeli od Francuza u prvom setu.

U drugom setu viđen je značajno bolji otpor Šardija. Nekoliko gemova nije bio samo rezultatski egal, već i igrački, pa je publika u Madridu mogla da gleda dobre udarce sa obje strane.

Sredinom drugog seta Novakova igra je pala i srpski teniser je izgledao dosta pasivno, a Šardi je to koristio napadajući svojim najjačim udarcem, forhendom. Pri vođstvu od 5:4 Đoković je servirao i bio suočen sa set loptom.

Tada ga je spasilo ono što mu je najbolje funkcionisalo u ovom meču, ali i pređašnjem sa Tejlorom Fricem – servis.

Otišlo se u taj-brejk, a tu je najbolji srpski sportista bio neumoljiv. Šardiju je prepustio samo dva poena i zasluženo se plasirao u četvrtfinale, gdje će imati već pomenuti okršaj sa Čilićem.

Novak i Marin su do sada igrali 19 puta, a Srbin kao pobjednik iz tih mečeva nije izašao samo dvaput.