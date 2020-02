Đoković protiv Tima za istoriju i prvo mjesto na ATP listi

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće novo, osmo finale na Australijan openu. Rodžera Federera i Rafaela Nadala neće biti sa druge strane mreže, tamo će stajati Dominik Tim – jedina prepreka na Đokovićevom putu ka istoriji.

Nešto poslije 9.30 u nedjelju, po srednjoevropskom vremenu, počeće okršaj Srbina i Austrijanca koji neće odlučivati samo o novom vlasniku pehara već i o svjetskom "broju 1".

Đoković ima priliku da novim trijumfom dođe do osme titule na prvom grend slemu, ali i da se vrati na čelo ATP rang-lige, gdje se trenutno nalazi pomenuti Nadal.

Novak je u Melburnu odigrao impresivan turnir – izgubio je samo jedan set na putu do finala, i to u prvom kolu protiv Jan-Lenarda Štrufa, a potvrda sjajne forme stigla je u polufinalu protiv Rodžera Federera.

Pokazao je da je od Švajcarca, bez obzira na to što je ovaj bio "rovit", jednostavno bolji igrač u ovom trenutku i nastavio impresivnu seriju na australijskom kontinentu. Nakon sedam dobijenih mečeva prošlog januara, novu sezonu je otvorio osvajanjem ATP kupa sa reprezentacijom Srbije, što znači da je "down under" ostvario 19 uzastopnih pobjeda.

"Novak je kralj Australije, ima najviše titula ovde i to je najgore kada čuješ sa kime si u finalu", iskreno je prokomentarisao Tim svog protivnika.

Svih prethodnih sedam Đoković je riješio u svoju korist, ali je sigurno da 17. komad srebra iz najsjajnije kolekcije neće doći sam od sebe. Izazov će biti veliki, u ovom trenutku možda i veći nego da se sastaje sa nekim iz "velike trojke".

Dominik Tim je posljednjih godina pokazao da je jedan od rijetkih igrača mlade generacije (iako sa 26 godina sportski gledano nije nimalo mlad) koji može da konstantno parira onim najboljima. Dokazao je to i u četvrfinalu sa Rafaelom Nadalom, eliminisao ga je u četiri seta, u meču u kojem je, zanimljivo, dobio sva tri taj-brejka.

"Igrao je sa Nadalom zaista izvrsno, bio je to jedan težak i neizvjestan meč. Mislim da je u posljednjih dvanaest mjeseci mentalno dosta sazrio, posebno kada su veliki mečevi u pitanju. Uvijek je imao igru, u posljednjih pet godina igrao je finale Rolan Garosa nekoliko puta, ali nije imao konzistentnost na velikim turnirima. Sad je osvojio Indijan Vels, igrao finale u Londonu, ovde takođe, tako da je definitivno jedna od najvećih pretnji za nas vodeću trojicu, što se tiče grend slemova i renkinga", izjavio je Đoković.

Potom je načinio preokret i u polufinalnom susretu sa Sašom Zverevom, ali nije samo to njegov kvalitet već i sposobnost da svoju igru nadogradi kako bi bio opasan na svim podlogama. Ima snažan servis pun varijacija, a njegov tenis karakteriše nešto dublja pozicija na terenu.

Voli da se odmakne iza osnovne linije, ima vremena da se namjesti, kako bi udarao sa mnogo snage i rotacije. Sve to mu je donosilo rezultate na šljaci (dva finala Rolan Garosa), ali je titula u Indijan Velsu prošlog marta pokrenula niz uspeha i na tvrdim podlogama.

Potentnost u udarcima kojom se kao lavina obrušava na protivnike, oštri uglovi, povremeno izuzetno ravne loptice (o tome je govorio i Zverev poslije poraza), ali i sve bolji slajs, nešto je što stvara glavobolje i vodećoj trojki. Momak iz Viner Nojštata dobio je sva tri meča protiv Federera u 2019. godini, Nadala je savladao u dva od posljednja tri okršaja, dok protiv Đokovića ima skor 4-6 u pobjedama.

Međutim, ta četiri je ostvario u prethodnih pet duela, pa je jasno da ima oružje da naudi našem asu. Posljednji put su se sastali na Završnom turniru u Londonu prije nekoliko mjeseci.

Na betonu ga je pobijedio samo jednom, baš tada u "O2 areni", ali zato ima bolji međusobni odnos na grend slemovima (2-1). Ono što će mu sigurno predstavljati problem jeste umor zbog teških mečeva u Melburnu.

Na terenu je proveo više od 18 sati, skoro šest više od Novaka, iako često ističe da umije da se nosi sa takvom situacijom jer je "umoran svakoga dana".

"Mislim da moram da održavam dobru ravnotežu. Činjenica je da moram mnogo da rizikujem, ali istovremeno da ne pretjeram. U posljednjem meču protiv Đokovića u Londonu to sam uradio savršeno. Gledaću da ponovim tu igru. Naravno, on je favorit. Ovdje je osvojio sedam titula bez izgubljenog finala. Ipak, osjećam se dobro i očekujem da prikažem sjajan tenis u finalu", istakao je Dominik.

Naravno, neće samo umor biti faktor, mnogo više će zavisiti od Novaka – posebno od kombinacije servisa i riterna.

Od dolaska Gorana Ivaniševića mnogo je unapredio početni udarac, povećao brzinu i preciznost, dok o ovom drugom oružju ne treba trošiti riječi – mnogo bolji serveri nisu imali rješenja za Đokovićev ritern.

Ipak, ako nešto treba uzeti kao Novakovu najveću prednost, to je svakako iskustvo i "Rod Lejver arena". Tu nikada nije izgubio finale, osjeća se kao kod svoje kuće i uslovi mu savršeno odgovaraju, ne samo zbog podloge i omiljenog mu sporijeg betona već i velikog broja srpskih navijača iz Australije.

Mnogi analitičari, bivši igrači i novinari saglasni su da je Novak Đoković veliki favorit i da je "Timu potreban meč karijere kako bi sa trona svrgnuo kralja Melburna". Srbin je dokazani šampion jer zna put do kraja. Tim, ma koliko djelovao moćno sada, tako nešto još nije iskusio.