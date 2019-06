Đoković protiv Karuza za osminu finala

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković u borbi za osminu finala Rolan Garosa igra sa Salavotorem Karuzom iz Italije.

Đoković lako dolazi do svog servis gema, a u protivničkom nastavlja da greši. Dolazi do 30:30 uz pomoć rivala, ali onda Italijan uzima poen uz Novakovo gunđanje. Novom neiznuđenom greškom Karuzo dolazi do novog gema i vodi sa 2:1.

Poslije dosta dugih poena i problema sa okom koje ima Karuzo Đoković je uspio da dođe do brejk lopte, ali je nije iskoristio poslije jednog jako lošeg forhenda. Naredni poen bio je najduži u meču a Đoković je ponovo pogrešio. Šest neiznuđenih grešaka koštalo je Srbina prvog gema u drugom setu.

Karuzo je smanjio na 5:3, a potom u Đokovićevom servis gemu poveo sa 30:0, što je srpski teniser neutralisao sa dva dobra početna udarca.

Đoković je zatim stigao i do prve set lopte, koju je realizovao sjajnim servisom - 6:3.

5:2 Kroz veoma težak gem na svoj servis je prošao Đoković, Karuzo je stigao do prednosti i brejk šanse, svojim šestim forhend vinerom.

Ipak, Đoković je do izjednačenja stigao servis vinerom, čime je spasao četvrtu brejk loptu u dosadašnjem toku meča, da bi zatim bekhend paralelom stigao do šanse da okonča gem.

To je i učinio, servisom za 5:2.

4:1 Karuzo je "pustio ruku" u petom gemu, stigao do 40:15 i dve brejk šanse, ali je Novak Đoković kroz duge razmjene uspeo da ih neutrališe.

Poslije promjene sudijske odluke, Đokoviću je dodeljen as udarac, za prednost, što je potom sjajnim drop-šotom Novak iskoristio i poveo sa 4:1.

3:1 Sedmom greškom Karuza za 17 minuta igre srpski teniser je stigao do brejka i vođstva od 3:1.

2:1 Novak Đoković je dobio servis-gem sa "nulom".

1:1 Đoković je rutinski otvorio meč osvojivši prvi gem, a već u prvom servis-gemu Italijana je stigao do brejk lopte, ali je Karuzo uspio da se odbrani poslije duge razmjene.

1:0 Novak Đoković odlično je počeo meč. Sigurnim servisom i igrom došao je do prvog gema u meču.

Đoković je prva dva kola riješio bez greške i bez izgubljenog seta, i nešto slično očekuje se i protiv Karuza, 147. igrača na ATP listi, koji je u prethodnoj rundi eliminisao domaćeg tenisera Žila Simona.