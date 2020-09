Đoković: Pronašao sam "petu brzinu" kad je bilo najpotrebnije

Novak Đoković je prokomentarisao osvajanje Mastersa u Rimu, ukupno 36. turnira iz te kategorije u karijeri.



Đoković je pobjedom nad Dijegom Švarcmanom u dva seta osvojio 36. Masters u karijeri i ispisao stranice teniske istorije.

Srpski teniser je priznao da nije igrao najbolje ni u finalu ni tokom cijele nedjelje.

"Bila je to sjajna, izazovna nedjelja. Mislim da nisam igrao najbolje tokom cijele nedjelje, ali mislim da sam pronašao najbolji tenis kada mi je bilo najpotrebnije, u odlučujućim trenucima svakog meča. Zbog toga sam zadovoljan i na to sam ponosan. Pronašao sam "petu brzinu" kada je bilo najvažnije", izjavio je Đoković poslije meča.

Sljedeći na programu je Rolan Garos, koji se igra od naredne nedjelje (kvalifikacije već počele).

"Nisam mogao da zamislim bolji turnir u Rimu. Ovo je još jedna velika titula i veoma sam zadovoljan, a sada se okrećem Parizu".

Govorio je Novak i o Švarcmanu, koji je igrao prvo Masters finale na turniru sa kojeg je prethodno izbacio Rafaela Nadala.

"Prvo Masters finale za Dijega. Igrao je dobro, uslovi su bili teški, pogotovo na početku. Klizavo, padala je kiša, bilo je vjetra i buke sa strane… Trebalo nam je malo vremena da se naviknemo na uslove, on je igrao dosta dugih mečeva, imao sjajne pobjede protiv Nadala i Šapovalova, tako da mu čestitam i želim mu sve najbolje u nastavku sezone", dodao je Novak.

Po podizanju trofeja Novak je na tečnom italijanskom nastavio svoje obraćanje, te se zahvalio svima koji su bili uključeni u organizaciju turnira, ponovo čestitao Švarcmanu.

"I u dobrim i lošim vremenima tu ste za mene. Marjane, ti si najbolji trener na svijetu, ali si ubjedjivo najgori "Uno" igrač na svijetu", našalio se na kraju Đoković.