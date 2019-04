Đoković promijenio sparing-partnera VIDEO

Đoković je poslije bugarskog igrača Grigora Dimitrova, za sparing-partnera izabrao Dominika Tima.

Snimak razmjene udaraca dvojice aktivnih igrača je na društvenim mrežama objavio bivši teniser - Nikolas Masu, sadašnji trener 25-godišnjeg Austrijanca.

Domi is practicing with Nole in Monte Carlo

(Video: massunico‘s Instastory) #Thiem #Djokovic #RolexMCMasters pic.twitter.com/AmXPsfupDi

— De Nela (@De_Nela) April 11, 2019