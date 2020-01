Đoković progovorio o gej aferi: Iskreno odgovorio na dešavanja o kojima se pisalo tokom Australijan opena

Finalista Australijan opena Novak Đoković, je odgovorio na povezivanje sa gej aferom koja vlada tokom ovogodišnjeg turnira.

Da podsjetimo, velikani Martina Navratilova i Džon Mekinro su na terenu "Margaretn Kort" izašli u znak protesta i razvili transparent u kom se traži promjena naziva terena u "Ivon Gulagong".

Natpis je u duginim bojana, obilježju gej populacije. Dotična Kort je izjavila da je tenis pun lezbejki i transrodnih osoba, dece đavola, te da sedmostruka prvakinja Ivon Gulagong više zaslužuje da dobije svoj teren.

"Vidio sam transparent i fotografiju, nisam bio mnogo upućen u tu priču. Znam da je Margaret Kort rekla to. Uvijek postoji različito mišljenje. Margaret je teniski heroj u Australiji i širom svijeta, jedan od najvećih igrača u istoriji ženskog tenisa i rekla je nešto takvo i to ima veliki uticaj. Ne podržavam to što je rekla, ne mislim da je to pravi način da se kaže, ali vjerovatno ima svoje razloge i moramo da poštujemo njeno različito mišljenje. A potez Džona i Martine, ne mogu nešto mnogo da kažem, jer ne znam mnogo o tome šta su htjeli da kažu, ali razumijem da su mnogi povrijeđeni time što je rekla Margaret Kort", rekao je Đoković.