Đoković: Prišao mi je Beograđanin i rekao da navija za Federera protiv mene

Novak Đoković ispričao je jednu zanimljivu anegdotu, gostujući u podkastu "Wish and Go".

Najbolji teniser svijeta je imao zanimljivo pitanje "kako treba komentarisati tenis", što ga je podsjetilo na momenat iz beogradske šetnje.

- Bio sam u šetnji sa djecom i ženom, otišli smo na Savski kej. Vozili smo bajs, šetali, našli ljuljaške… Došli su drugi roditelji, djeca i prišao mi je jedan čovjek i rekao, ‘znaš li ti da sam ja jedini koji navija za Federera protiv tebe, a da je iz Srbije?’ Rekao sam mu, ako si jedini, to je super! Malo smo se našalili. Rekao je, ‘ne zamjeraš mi?’ Pitao me je kakav je Federer kao osoba. Baš mi je bilo drago bilo da popričamo - rekao je Đoković.

- Rekao mi je, ‘ima onaj volej, ona lepota igre, ne mogu tome da odolim’. Rekao sam mu da je to OK. Molio me je da mu ne zamjerim. To je u suštini to, svako preferira nekog igrača, komentatora. Boja glasa, način na koji pričaš nekog iritira, nekom prija. Ne mogu da kažem navijaj za mene ili za nekog drugog. Po logici stvari očekuješ da kad si iz Srbije simpatišeš igrače iz Srbije, ali da li to mora da bude obavezno? Ne mora! Ako ti se sviđa Federer, pričaš kako treba da pričaš. Ja volim kad komentatori izraze svoju ličnost kroz prenošenje. Kad su autentični, originalni, ali kad postoji poštovanje, kad ne prelaze granicu, ali i to razumijem, ali samo u Dejvis kupu - dodao je Đoković.