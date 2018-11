Đoković: Prijatelju, oporavi se što pre

Nadal je zbog povrede skočnog zgloba operisan u utorak, a bio je primoran da se povuče sa Završnog mastersa u Londonu.

Umjesto njega je u žrijeb ušao Džon Izner, Nadal je u utorak zahvalio svima na podršci i izrazio žaljenje što je odustao i od humanitarnog egzibicionog meča za žrtve poplava na Majorci.

"Želim ti sve najbolje i nadam se da ćeš što brže da se oporaviš od operacije, prijatelju moj", poručio mu je Đoković.

Sending my best wishes and hopes for fast recovery after surgery my friend 🙏 https://t.co/NZLWrtJ6j7

— Novak Djokovic (@DjokerNole) November 6, 2018