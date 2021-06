Đoković preko sjajnog Beretinija do meča sa Nadalom

Svojim servisom meč je otvorio Novak, a Beretini je već u prvom gemu došao do brejk lopte koju je Novak spasao. Nakon što je svoj gem osvojio bez muke, Italijan je imao priliku za brejk i u narednom gemu, ali je prvi reket svijeta i ovoga puta uspio da se izvuče i povede sa 2:1.

Već u narednom gemu Novak koristi drugu brejk loptu i oduzima servis protivniku, što će se ispostaviti da je bio jedini brejk u prvom setu koji je Đoković dobio sa 6:3.

Fired 🆙

Djokovic puts the 🔨 down to take the first set 6-3.#RolandGarros pic.twitter.com/5YCRwBSt1x

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2021