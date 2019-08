Đoković preko Puja do polufinala

U prvom setu je Novak imao brejk šansu u prvom gemu, ali je promašio pasing forhendom. To je bila jedina šansa za brejk na obe strane u tom setu, zapravo je Đoković izgubio samo šest poena na svoj servis (Puj 11). U taj brejku je Novak bio mentalno stabilniji, a Francuz je od 2-1 za Novaka napravio dvije neiznuđene greške forhendom, između toga jednu duplu, pa je set bio odlučen.

Defense to offense in a ⚡️⚡️@DjokerNole gets the 👍 from @la_pouille on this perfect pass. #CincyTennis pic.twitter.com/eF9xiPTlkl

— Tennis TV (@TennisTV) August 17, 2019