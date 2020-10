Đoković preko Borne do poravnanja sa Samprasom

Prvi teniser svijeta Novak Đoković obezbijedio je plasman u četvrtfinale ATP turnira serije 500 u Beču, pošto je u dva seta savladao Bornu Ćorića 7:6, 6:3.

Ovom pobjedom Novak Đoković je obezbijedio prvo mjesto i na kraju godine, čime se izjednačio na vrhu vječne liste sa Pitom Samprasom, koji je takođe šest puta godinu završavao na prvom mjestu.

Borna Ćorić je pošteno namučio srpskog tenisera, posebno u prvom setu, u kojem mu nije dopustio brejk loptu. Ali ni on nije uspio da iskoristi tri i odlučivao se set u taj brejku. Imao je četiri set lopte, od toga jednu na svoj servis, ali Đoković je još jednom pokazao mentalnu snagu i da je kralj taj brejkova. Preokrenuo je i dobio ga 13:11.

U drugom setu Đoković je iskoristio prvu brejk loptu, poveo 2:1 i rutinski čuvao to vođstvo do kraja meča i došao do nove pobjede za dva sata i devet minuta.

Naredni rival Đokoviću u četvrtfinalu biće pobjednik duela Hurkač- Sonego.