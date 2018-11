Đoković postavio novi lični rekord

Srpski teniser Novak Đoković će od ponedeljka ponovo biti najbolji teniser svijeta, a taj povratak na vrh ATP liste popraćen je novim ličnim rekordom.



Teniser iz BiH Damir Džumhur predao je meč početkom drugog seta zbog povrede, a najbolji svjetski igrač vezao je 30 osvojenih setova, prvi put u karijeri.

Posljedni put Đoković je set izgubio u duelu sa Tenisom Sandgrenom u 2. kolu US Opena, 31. avgusta. Prethodni rekord, 29 vezanih setova, ostvario je 2015. godine, a trajao je od finala US Opena do polufinala turnira u Parizu.

Srbin je i u seriji od 20 pobjeda, što predstavlja tek pola puta kada je u pitanju njegov rekord po broju vezanih trijumfa.

Đoković će u sljedećem kolu turnira u Parizu igrati protiv hrvatskog tenisera, Marina Čilića. Početak tog meča previđen je za 19.30 časova.

