Đoković poslije meča zaplesao sa sabljom na glavi

Snimak plesa srpskog tenisera objavljen je na Tviteru, a mnogi komentarišu da je Đoković samo nastavio tradiciju jer su i ranijih godina objavljivani snimci na kojima igra uz trbušne plesačice.

Ovog puta, Novak je tokom plesa uspio da balansira sablju na glavi.

Getting into the party spirit 💃🏻@DjokerNole #DDFTennis pic.twitter.com/heK9dAoJs9

— Tennis TV (@TennisTV) February 25, 2020