Đoković poražen, bez finala u Sinsinatiju

Novak Đoković neće braniniti titulu osvojenu prošle godine u Sinsinatiju. Prvi teniser svijeta poražen je u polufinalnom duelu od Rusa Danila Medvedeva rezultatom 6:3, 3:6, 3:6. Protivnik ruskom teniseru u borbi za trofej biće Belgijanac David Gofen.

Početak meča nije najavljivao ovakav rasplet događaja. Novak je odlično ušao u duel, napravio brejk u šestom gemu, koji je uspio da sačuva i rutinski dođe to trijumfa u prvom setu.

I drugi set naš teniser je započeo u istom ritmu sve do rezultata 3:3. Medvedev se tada budi, podiže nivo igre i agresivnost i pravi svoj prvi brejk na meču koji mu je bio dovoljan da izjednači rezultat na 1:1. Rus je promijenio način igre, počeo je da skraćuje poene i podigao nivo servisa što mu je i donijelo željeni rezultat.

Medvedev je i treći set započeo kako je završio drugi, došavši do brejka već u trećem gemu odlučujućeg seta. Đoković je do kraja meča pokušavao da stigne prednost odličnog Rusa koji mu to ipak nije dozvolio.

Rus je tako ostvario i drugu vezanu pobjedu iz pet duela za Đokovićem.