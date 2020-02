Đoković ponovo u epizodi "Not too bad"

Baš kao i prošle godine u Melburnu, zabava na konferenciji za novinare je na visokom nivou.

Prije tačno godinu dana italijanski novinar Ubaldo Skangata izgovorio je čuveno "Not too bad", u prevodu "Nije loše".

Dobro raspoloženi Novak ponovo se našalio sa specifičnim Ubaldovim akcentom, što je izazvalo smijeh u konferencijskoj sali.

"Not too bad"

We were all waiting for it 😂#AO2020 | #AusOpen | @DjokerNole pic.twitter.com/myTqpV2Dyd

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020