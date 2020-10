Đoković ponovo na meti kriminalnih organizacija

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković opet je na meti kriminalnih organziacija koje koriste negov lik kako bi načinili velike finansijske prevare.

Na jednom internet sajtu, napravljenom samo u svrhe promovisanja digitalne valute bitkoin, osvanuo je izmišljeni intervju sa prvim teniserom svijeta u kojem osvajač 17 Gren slem titula poziva građane Srbije da ulažu u bitkoin kako bi se obogatili preko noći.

Zbog velike prevare saopštenjem se oglasio i advokat porodice Đoković, Goran Draganić.

"Obaveštavam javnost da su poslednjih dana društvene mreže i mediji, ponovo preplavljeni novim lažnim intervjuima i lažnim izjavama Novaka Djokovića u vezi navodnih poslovanja sa kripto valutama. Radi se o najozbiljnijim prevarnim radnjama, u ovom trenutku nepoznatih učinilaca. Podneli smo krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu-Posebno odeljenje za visokotehnološki kriminal. Očekujemo najhitniju reakciju nadležnih organa u pronalaženju učinilaca ovih prevarnih radnji", stoji u saopštenju advokata porodice Đoković.

Podsjetimo, cijela stvar je otišla toliko daleko da je u izmišljenom tekstu navedeno kako je Novak gostujući na jednoj srpskoj televiziji rekao da mu je trgovina bitkoinom glavni način za zarađivanje novca.

"Moj glavni način za sticanje zarade jeste novi program automatskog trgovanja kriptovalutama pod nazivom 'Bitkoin era'. To je najbolja prilika za sticanje malog bogatstva u kratkom periodu koju sam ikada video. Pozivam sve da probaju pre nego što se banke ugase", glasi izmišljena Đokovićeva izjava.

"Možda ste skeptični jer zvuči previše dobro da bi bilo istinito. Drago mi je da sam probao, jer je to bio najveći i najlakši novac koji sam ikada zaradio. Pričam o dnevnoj pasivnoj zaradi koja iznosi desetine hiljada dinara. To je najbrži način da trenutno napravite zalihu novca. Ali to neće trajati još dugo jer će ga sve više i više ljudi otkrivati i banke će ga ugasiti zauvek", dodao je navodno Novak uz pokazivanje "dokaza" na svom mobilnom telefonu.

