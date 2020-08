Đoković: Ponovo bih organizovao Adrija tur

Novak Đoković, najbolji teniser svijeta, izjavio je da bi ponovo organizovao Adrija tur, te da je spreman da zauvijek trpi kritike zbog toga.

- Pokušali smo da organizujemo nešto sa najboljim namjerama. Tačno je da je neke stvari trebalo da uradimo drugačije, ali da li ću zauvijek biti krivac za greške koje su napravljene. OK, prihvatiću to, jer je to jedino što mogu da uradim. Da li je fer ili ne, ne znam, ali znam da su naše namjere bile čiste i da imam mogućnost da organizujem Adrija tur ponovo bih to uradio - kazao je Đoković, prenosi Njujork Tajms.

On je kazao da se slaže da nije trebalo da idu u noćne klubove.

- Slažem se da nije trebalo da idemo. To su organizovali sponzori, pozvali su igrače, bili smo opušteni - rekao je Đoković.

Ponovio je da ne misli da je uradio nešto loše da mu je žao ljudi koji su se zarazili, ali da ne može jedna osoba da se krivi za sve i uporedio taj stav lovom na vještice.

Regionalni teniski turnir Adria tur je održan tokom ljeta u Beogradu a potom u Hrvatskoj i prekinut jer su pojedini igrači bili zaraženi virusom korona. Poslije testiranja utvrđeno je da koronu imaju i Novak Đoković i njegova supruga.

Đoković je odlučio da učestvuje predstojećem na Јu-es openu i kaže da ne osjeća strah zbog te odluke.

- Bio sam blizu odluke da ne dođem, ali želim da igram. Ne osjećam strah, jer da ga osjećam ne bih bio ovdje. Ipak, realnost je takva da je sve nepredvidivo, sve može da se dogodi i na terenu i van njega - kazao je Đoković.