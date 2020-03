Đoković: Pomjeranje Olimpijskih igara najbolja odluka

Srpski as istakao je da je tužan što je to moralo da se desi, ali i svjestan da drugog rješenja nije bilo. On je u Tokiju ove godine trebalo da pokuša osvojiti prvu zlatnu medalju. U svom vlasništvu trenutno ima bronzu iz Pekinga 2008. godine.

Took this photo last year in Japan. I’m sad the @olympics are postponed, but I am sure it‘s the right decision for the collective health of everyone involved. Let’s look forward to Tokyo #Olympics 2021 🙏🏼🙌🏼🎾 pic.twitter.com/nba0qvcAGC

— Novak Djokovic (@DjokerNole) March 25, 2020