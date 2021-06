Đoković podržao Osaku: Mislim da je bila jako hrabra, važna je za tenis i potrebna nam je nazad

Tačnije, Osaka se povukla nakon što su joj čelnici turnira stavili do znanja da će biti kažnjena ukoliko ne bude davala izjave i dolazila na konferenciju, što je Japanka prethodno odbila uz obrazloženje da na taj način čuva svoje psihičko zdravlje.

- Naomi je mlada i mogu da je dobro razumijem i saosjećam sa njom jer sam i ja mnogo puta u karijeri izvlačio deblji kraj sa medijima i znam kakav je osjećaj - rekao je Đoković na konferenciji za medije i dodao:

Djokovic hopes Osaka to return stronger after 'brave and bold' French Open withdrawal.World No.1 Novak Djokovic responded to Naomi Osaka's decision to withdraw from the French Open as "brave and bold", with she revealing her struggles with anxiety and depression.#FrenchOpen pic.twitter.com/C95QP1hqbG

— Dylan Zhao (@CGTNDylanZhao) June 2, 2021