Đoković otvorio dušu: Ako ne uspjem u tome – u redu je, ali to me pokreće

Prvi teniser svijeta, Novak Đoković, ima dobre šanse da definitivno postane najbolji svih vremena, a nedavno je govorio o motivima zbog kojih planira da nastavi sa vrhunskim tenisom.

Još uvijek može da se polemiše koje teniski “GOAT”, mišljenja su različita, a sve se svodi na veliku trojku.

Đoković trenutno ima 18 Grend slem titula, dvije manje od Rodžera Federera i Rafaela Nadala, a od ponedjeljka, 8. marta, prestići će Švajcarca po broju nedjelja provedenih na prvom mjestu ATP liste.

– Veoma sam blizu tome da ostvarim jedan od ta dva rekorda. Federer i Nadal i dalje igraju, i dalje osvajaju slemove. Oni su nevjerovatni, ali i ja idem dalje i to je u redu. Ako ne uspjem da dostignem taj rekord, i dalje je sve u redu, ali moram da imam to nešto što me pokreće – rekao je Đoković tokom gostovanja u podkastu sa Červinom DŽafarajom.

Osvajač Australijan Opena, poručio je da ne želi da krije činjenicu da se takmiči kako bi bio najbolji.

– Apsolutno mi nije problem da to kažem. Ko god je u vrhu tenisa i to ne kaže, ne vjerujem da je potpuno iskren. To je moja profesionalna motivacija. Profesionalni sportista treba da ima ciljeve, da teži nečemu, potrebna je ta mentalna jasnoća kako bi se postavili dnevni, kratoročni i dugoročni ciljevi. Želim da osvojim što je moguće više slemova i da budem najduže broj jedan u istoriji – zaključio je Novak Đoković.