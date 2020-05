Đoković otkrio koji mu je bio najiscrpljujućiji meč u karijeri

Njih troje pričali su o raznim temama, a jedna od njih bila je najiscrpljujućiji meč u karijeri, onaj koji ih je najviše "iscijedio".

Srpski teniser odigrao je mnogo duela koji su trajali po pet/šest sati i u razgovoru sa Kanađaninom i Špankinjom otkrio je onaj koji mu je ostao najviše u pamćenju.

That was a long match 😅 great group chat, thanks #TennisUnited @GarbiMuguruza @VasekPospisil @WTA @atptour pic.twitter.com/Yz8D7swdp9

— Novak Djokovic (@DjokerNole) May 30, 2020