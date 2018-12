Đoković osvojio titulu u Abu Dabiju 

Najbolji srpski teniser Novak Đoković na najbolji mogući način je započeo sezonu – titulom na Mubadala egzibicionom turniru.

Đoković je odigrao veoma kvalitetno u Abu Dabiju, a u finalu je poslije preokreta savladao Kevina Andersona rezultatom 4:6, 7:5, 7:5.

Duel izuzetnog kvaliteta trajao je više od dva sata i Novak je uspio da po četvrti put trijumfuje na jednom od najjačih egzibicionih turnira u "bijelom sportu"

On je potvrdio da će jurišati na sve velike trofeje u 2019. godine pred koju je rivalima poslao jasnu poruku, da je ponovo na vrhuncu i da će biti vraški teško slomiti ga.

Prvi set su obojica otvorila na izuzetan način, a kada je Anderson hrabrim servisom spasao brejk loptu , rijetko ko je mislio da će to biti odlučujući dio seta. Obojica su čuvala svoje gemove do finiša, kada je srpskom igraču pala koncentracija i izgubio je set.

Ista situacija viđena je i u drugom dijelu – brejk lopta u drugom gemu, ali je ishod bio drugačiji, pošto je sada Đoković imao više koncentracije.

Došao je do izjednačenja i, što je bilo najpravednije, pobjednika je odlučivao treći. U tom dijelu je Južnoafrikanac bio ofanzivniji. Međutim, kao i mnogo puta u karijeri, Đoković je bio najbolji kada je to bilo najpotrebnije i došao do pehara.

Ovaj duel neće ući u zvanični međusobni skor koji iznosi 8-1 u korist Novaka, uključujući i tri pobjede iz 2018. godine – na Vimbldonu, u Šangaju i Londonu.

Srpski teniser poslije ovog meča putuje u Dohu, gdje će započeti sezonu na turniru koji traje od 31. decembra do 5. januara.