Đoković: Ostanite kod kuće

I pray for the health and healing of you. May God heal any sickness you have physical, mental or spiritual. May he give you health, energy and joy today. Swipe for my full message 🙏🏼❤️. Molitva sa Ostroga: Da bismo dobili nešto što nikada nismo imali, moramo učiniti nešto što nikada nismo učinili. Kada nam Bog uzima nešto što ne možemo shvatiti, on nas ne kažnjava, već nam otvara ruke da primimo nešto još bolje. Božja Volja nas nikada neće odvesti negde gde nas Božja Milost neće zaštiti. Bože, uđi u moju kuću i oduzmi sve moje brige i bolesti, leči i bdij nadamnom i mojom porodicom, u božje ime. Amin 🙏🏼❤

A post shared by Novak Djokovic (@djokernole) on Mar 22, 2020 at 5:08am PDT