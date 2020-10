Đoković odradio trening – i dalje ga muči povreda

Novak će u petak na teren oko 18:00, kada će igrati protiv Stefanosa Cicipasa.

Prvobitno je trening najavio za 14:00, ali je odlučio da mu je potrebno više odmora.

Pomjerio je termin i na trening izašao oko 20:00.

Djokovic still with the neck tape today during practice. pic.twitter.com/2ZZU2NNIbj

— Michael Gallo (@Galloots) October 8, 2020