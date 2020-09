Đoković odgovorio na provokaciju Federerovog fana

Jedan od srećnika koji se našao na tribinama radosno je gestikulirao nakon što je Đoković loptu poslao u mrežu, a ubrzo je bilo jasno da je u pitanju navijač Rodžera Federera, koji zbog povrede ne igra u Parizu.

Đoković je sjajno odgovorio na provokaciju Federerovog fana i poslao mu poljubac, da bi poslije meča istakao da je "navijač" na tribinama bio njegov prijatelj iz djetinjstva.

- Poslao sam mu poljubac, bio sam srećan što sam ga vidio tamo – rekao je Đoković.

Prvi teniser svijeta slavio je ubjedljivu pobjedu rezultatom 3:0 u setovima.

It seems Djokovic received some heckling after missing a point, gave a long glare to a guy wearing a Federer cap, and then send a kiss. #RG20 pic.twitter.com/E6gHOFJIVe

— tennis gifs 🎾🎥 (@tennis_gifs) September 29, 2020