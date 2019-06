Đoković o Nadalovim kritikama: Čudno, ali pravila moramo poštovati

Srpski teniser Novak Đoković podržao je Nadala u kritikama za žrijeb predstojećeg gren slem turnira u Londonu, Vimbldona, koji će se igrati na travnatoj podlozi.

Formula kojom se određuju nosioci na Vimbldonu bazira se na svim poenima osvojenim na travi u posljednjih 12 mjeseci i na 75 odsto poena osvojenih na godinu prije toga takođe na travnatoj podlozi.

"Vimbldon je jedini turnir u godini gdje oni rade sa nosiocima šta im je volja. Kako god da bude, nevažno da li sam drugi ili treći nosilac, moraću da budem najbolji i boriću se za svaku pobjedu", rekao je Nadal.

Prvi nosilac turnira, Novak Đoković, rekao je kako razumije Nadalovu frustraciju.

"To su njihova pravila i moramo ih poštovati iako je to malo začuđujuće. Rodžer je jedan od najboljih tenisera ikada na Vimbldonu, ima najviše titula ovdje i ako neko zaslužuje povlastice to je on. Istovremeno, Nadal je taj od koga Rodžer preuzima tu poziciju drugog nosioca, tako da je teško biti iskren", rekao je Novak Đoković.

Vimbldon počinje 1. i završava se 14. jula. Lista nosilaca zvanično će biti objavljena u srijedu 26. juna.