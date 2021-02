Đoković o lomljenju reketa: Osjetio sam olakšanje

Srpski teniser Novak Đoković pobijedio je njemačkog tenisera Aleksandra Zvereva se 3:1 i plasirao se u polufinale Australijan opena.

Đoković je na momente bio briljantan, sjajno je servirao, a opšti utisak je da je bio najbolji kad je to bilo najpotrebnije i kad se meč lomio. Tad je igrao perfektno a Novak je objasnio i nešto lošiji ulazak u duel.

– Osjećao sam kao da mi je potrebno više vremena da se zagrijem, bio sam napet u završnici prvog seta I tek poslije sam krenuo bolje da se krećem i serviram pa sam na kraju imao više asova što je čudo. Emotivan sam, poslije velike borbe sam preživio i Saši sve čestitike. Nije imao sreće – istakao je Đoković na terenu.

Čini se da je ključni momenat bio kada je srpski teniser polomio reket. Nakon toga je zaigrao kao u transu i vezao je pet gemova.

– Bilo je to olakšanje, ali ne preporučujem da se to radi. Nisam ponosan zbog toga, ali tokom meča vas ponesu emocije. Desilo se to danas i moram priznati da mi je pomoglo. Akumulirao sam mnogo stvari i onda je to sve prošlo- priznaje Đoković.

Naredni rival je Aslan Karacev, protiv kojeg nikad nije igrao.

-Nisam ga uopšte gledao kako igra, dok nije došao na Australijan open. Odlično se kreće, fizički je snažan, ima odličan bekend, bio je težak posao za Dimitrova i sve druge jer je igrao sjajno. Nadam se dobrom meču sa Karacevim- rekao je Đoković.

