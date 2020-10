Đoković o kutlnom rivalstvu sa Nadalom: On je moj najveći protivnik u karijeri!

Novak protiv Rafe - 56. put u karijeri.

Nova epizoda jednog od najvećih rivalstava u istoriji sporta desiće se u nedjelju, u finalu Rolan Gaorsa, na "Rafinom terenu", gdje je dosad 13. puta dizao pehar, naspram samo jednog Novakovog - otud silne pohvale na račun

- Osvojio je ovaj turnir toliko puta, mislim da nijedan igrač nikad nije osvajao neki turnir toliko puta. Izgubio je samo dvaput u čitavoj karijeri ovdje - podsjetio je Novak na dominaciju Španca u Parizu, ali vidi svoju šansu i u uslovima koji nisu najidealniji da Rafina igra dođe do punog izražaja.

- Uslovi za igru su drugačiji nego oni na koje smo navikli ovde u maju i junu, tako da mislim da to može biti bolja šansa po mene, jer lopta ne odskače toliko visoko, preko ramena, kao što on šalje obično.

Ali Rafa je to, kaže Nole, "Kralj šljake" je kralj ma kakvi uslovi vladali na zemljanoj podlozi.

- Bez obzira na uslove i sve, to je Rafa, opet je u finalu, i igramo na šljaci. Igram protiv njega u finalu Rolan Garosa, znam taj osjećaj. Gubio sam većinuu mečeva koje sam igrao sa njim ovdje, ali sam i takođe pobijedio jedan meč 2015. u tri seta, u četvrtfinalu. To je meč na koji se često vraćam i pokušavam da iz toga izvučem neke pozitivne stvari i taktički koristim protiv njega. Ne osjećam se umorno poslije današnjeg meča iako je trajao četiri sata, osjećam se dobro. Dan i po će biti sasvim dovoljno za oporavak. Radujem se velikoj borbi sa Rafom.

Niko nikad u istoriji tenisa nije igrao toliko puta i na tom nivou, za toliko pehara, kao Rafa i Nole, i zato Srbin smatra da mu je Španac najveći rival u karijeri.

- Igrao sam sa njim više puta nego sa bilo kojim drugim igračem u profesionalnoj karijeri. Naš međusobni skor je najveći možda u sportu, skoro 60 puta smo igrali jedan protiv drugog, nisam siguran koliko... On je definitivno moj najveći rival.

Na pitanje novinara da li njihova istorija može imati uticaja na pripremu novog meča, Novak je odgovorio:

- Naša prošlost, zbog toliko mečeva, naravno da ima uticaja, prije svega zbog poštovanja koje gajimo jedan prema drugom, motivacije da izađemo i igramo najbolje, i svijest o tome da moramo biti najbolji mogući da bismo pobijedili jedan drugog. Tako da, taj naš odnos i istoriju koju imamo, može malo da ima uticaja na naš naredni meč, ali ne mnogo. Mislim da smo obojica dovoljno iskusni da se fokusiramo samo na ono što je ispred nas. Svi znamo da uslovi nisu isti, pa će biti interesantno vidjeti kako će to uticati njegovu, ali i na moju igru. Epilog meča zavisiće od mnogo faktora, temperature, terena, vjetra, sve te stvari mogu da utiču.

Veliki je ulog u igri. Nova Grend Slem titula bi Novaka približila Rafi na samo jedan pehar razlike na vječnoj listi, a Španca, opet, odvojila od prijetnje Srbina. Đokoviću je, kako kaže, svako finale u Parizu najveći meč karijere.

- Finala Grend Slema su uvijek velika, za to radite cijelu godinu, borite se da biste na kraju osvojili Grend Slem trofej. Ali ne mislim da je ovaj meč sa Nadalom najveći koji igram u karijeri. Bilo je i većih, važnijih. Ako baš moram da poredim, a to ne volim da radim, prvo vimbldonsko finale protiv Rafe je za mene bilo najvažnije, jer zna se koliko sma želio da ga osvojim. Svako finale Rolan Garosa je bio meč mog života prije nego što sam ga osvojio. Ima, znate, posebno značenje i specifičnost u odnosu na druga finala, jer je ovo je turnir koji sam najmanje puta osvajao i ekstremno sam motivisan da uzmem još jedan trofej. To bi bio šlag na torti i vjerujem da ću biti u stanju da igram najbolji tenis, jer će mi to biti potrebno za trofej.

