Đoković o idolima: Želim da upoznam još Džordana

Novak Đoković je jedan od najboljih sportista svih vremena, a kao takav je imao tri idola koja je želio da upozna.

Samo jedan je bio iz tenisa i to Pit Sampras koga je i prestigao po broju grend slem titula (Sampras 14, Novak 16), zatim skijaš Alberto Tomba i legendarni košarkaš Majkl Džordan

"Oduvijek sam sanjao da upoznam tri sportska idola. To su bili Džordan, Sampras i Tomba jer dolazim iz porodice skijanja, a i ja kao strastveni skijaš sam obožavao Italijana. Sjećam se da je prvi bio Sampras. Znam da sam se pitao: Šta sad, šta sad?! Da li da ga pitam da igramo? I naravno, pitao sam ga i on je prihvatio i to je bilo veliko nadahnuće za mene", rekao je Novak u intervjuu za "Vicesports".

Drugi kojeg je upoznao je bio Alberto Tomba.

"Tombu sam upoznao, nekoliko puta je bio u Srbiji, razvili smo prijateljski odnos. Nisam nikad skijao sa njim, a to mi je velika želja. A Džordan? Pa, on je bio u Monte Karlu gdje ja živim već deset godina i sjećam se imao sam pauzu između dva treninga. Moja žena je otišla da se prošeta gradom i meni zvoni telefon. Mislim, to je bilo prije nego što smo postali roditelji dok smo još imali mogućnost da se malo odmorimo. Stavio sam telefon da nema zvona i legao da malo odmorim. Kada vidim nešto svijetli, vibrira. Reko ko me zove?! Ona me zove! Pet propuštenih poziva! Ja se javim sjećam se tog trenutka kao da je juče bilo", rekao je u dahu Novak.

Jelena ga je zvala da se upozna sa Džordanom.

"Ne znam šta mi je bilo i ja kažem: Ne mogu imam trening popodne i moram da odmaram. Majke mi, spustio sam slušalicu i razmišljao naravno poslije deset minuta preznojavanja sam se pokupio i otišao, ali njega više nije bilo. I to je taj trenutak, ali nema veze. Imaćemo priliku da se negdje upoznamo, znam da je strastveni golfer", govori Novak.