Đoković o doping skandalu: Viktora su suspendovali, a nije uzeo ništa nedozvoljeno!

Novi doping skandal potresa svjetski sport, a tim povodom oglasio se i najbolji teniser na planeti. Novak Đoković traži od kolege iz Čilea, Nikolasa Harija, da se bori protiv suspenzije, trenutno samo privremene, zbog navodnog uzimanja dopinga.

Nole tome dodaje da uopšte ne vjeruje da je pomenuti teniser namjerno uradio nešto što je protivno pravilima. Hari iščekuje odluku Međunarodne teniske federacije nakon što je na doping testu utvrđeno da je u njegovom tijelu bilo nedozvoljenog anabolika ligandrola, kao i sterioda stanozolola.

Čileanac tvrdi da je nevin, a o tome je Đoković, odmah poslije osvajanja Australijan opena, govorio za dnevni list iz Santijaga, “La Terseru”.

“Vidite, jedan od mojih najboljih prijatelja u životu, Viktor Troicki, bio je suspendovan na 18 mjeseci, a da nije bio pozitivan ni na jednu zabranjenu supstancu. Znam koliko mu je bilo teško ono što ga je zadesilo. Bio sam uz njega i uvijek sam ga podržavao, jer znam tačno šta se dešavalo i nikada nisam sumnjao da je on nevin. Bila je to baš velika nepravda prema Viktoru”, rekao je Đoković.

Podsjetimo, Troicki zbog pomenute odluke o kazni nije mogao da igra tenis sve do polovine jula 2014. godine, o čemu je tokom trajanja suspenzije za Blicsport otvoreno govorio o “doktorki koja lažima o njemu brani sistem koji puca”.

On je kažnjen jer je zamolio, i dobio usmeno odobrenje, da zbog lošeg zdravstvenog stanja preda uzorke za kontrolu dan kasnije, a nakndno je to bilo procijenjeno kao kršenje pravila, pa je uslijedilo dugo, prinudno odsustvo iz “bijelog sporta”, koje Đoković i pominje.

Sa druge strane, Hari je privremeno suspendovan nakon što su objelodanjeni rezultati sa testiranja obavljenih tokom novembarskih nastupa u Dejvis kupu.

“Ne znam tačno kakvi su detalji njegovog slučaja. Ne mogu da kažem da li je nevin ili nije, jer to ne znam. Ali, ono što je sigurno, to je da treba da uradi sve što je u njegovoj moći da dokaže da nije zgriješio, ako smatra da suspenzija nije pravedna. Znate, mi stalno pokušavamo da ovaj sport održimo čistim, apsolutno. Podržavam to da budemo testirani koliko god puta da treba. A, stvarno ne mislim da je Hari od onih koji se dopinguju. Ne poznajem ga najbolje, ali stvarno ne liči na osobu koja želi da krši pravila. U njemu uvijek vidite veoma dobrog momka koji radi naporno i voli tenis”, zaključio je Novak Đoković u izjavi za čileansku “La Terseru”.