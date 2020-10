Đoković o Amfilohiju: Mnogo mu dugujemo!

Prvi teniser na ATP listi Novak Đoković eliminisan je sa turnira u Beču pošto je u četvrtfinalu poražen od Italijana Lorenca Sonega sa 2:6, 1:6.

Nakon meča Novak je prokomentarisao vijest koja je uzdrmala region - smrt Mitropolita Amfilohija.

- Jako tužan da za pravoslavlje, Amilohije je bio veliki borac za pravoslavlje i neko ko je bio zvijezda vodilja za srpsku pravoslavnu crkvu i srpski narod u Crnoj Gori. Imao sam tu čast da ga upoznam i neko vrijeme provedem pored njega i osjetim tu neverovatnu energiju koju je on posedovao. Iako on fizički više nije među nama, on će duhovno biti među nama dugi niz godina, a mi mu toliko dugujemo da se sjećamo njega i da ga sa osmjehom pominjemu i budemo mu zahvalni za sve ono što je uradio, pogotovo u poslednje vreme. On je bio odvažan kada su se dešavale važne stvari vezane sa SPC i pokazao je narodu kako se čuva kulturno naslijeđe i naša duhovna baština - rekao je Novak na konferenciji za medije.

Zanimalo je novinare i to koliko je ta tužna vijest uticala na njegovu današnju igru.

- I nije mi se igralo, ali nije toliko ta vijest uticala na mene da zbog toga ne mogu da igram. Generalno mi se nije igralo, samo sam došao da odradim ono zbog čega sam ovdje. Vraćam se sada u Srbiju da budem sa porodicom i da se što bolje spremim za London - zaključio je Nole.