Đoković nakon pobjede: Očekujem račun za štetu koju sam napravio

"Sviđa mi se što sam u prvom kolu imao kvalitetnog protivnika, pošto sam od starta igrao u jakom intenzitetu. Fokusiran sam i riješen. Iako nikada nisam igrao protiv Hurkača, imao sam osjećaj da, ako mu dopustim da igra njegovi tenis, može da mi bude velika prijetnja. Mislim da sam igrao dobro, svi elementi igre su funkcionisali, tako da sam veoma zadovoljan", rekao je Đoković medijima u Parizu.

Najbolji teniser svijeta savladao je Huberta Hurkača u prvom kolu Rolan Garosa sa 3-0 u setovima (6:4, 6:2, 6:2).

Srpski teniser bio je raspoložen na konferenciji za štampu, gde su ga novinari još jednom upitali šta se tačno desilo na treningu, kada je oštetio podlogu.

"Vjerovatno ću dobiti račun. Još ga nisam dobio, barem da ja znam, ali očekujem račun. Šteta je bila prilično velika (uz osmjeh je rekao Novak). Znate, imam ogromne mišiće, tako da me ne čudi što sam napravio veliku rupu", našalio se prvi teniser svijeta i dodao:

"Radio sam standardnu pripremu, uzeo sam "medicinku" i prilično jako je udario o podlogu, kako bih zagrijao gornji dio tijela. Poslije drugog udarca čuo sam da je nešto puklo. Drveni parket ispod podloge bio je potpuno slomljen (smijeh). Popravili su to za jedan dan. Sljedećeg dana sam to radio na betonskom zidu. Naučio sam lekciju", uz osmjeh je pričao Novak.

Đokovića u drugom kolu očekuje Henri Leksonen, za kojeg je istakao da ne zna mnogo o njemu i da će "uraditi domaći zadatak".

Today warming up in the gym before my practice I used a medicine ball by slamming it on the floor pretty hard. As a result, I wrecked a wooden floor. @rolandgarros please forgive me! pic.twitter.com/Cao8I0dopS

— Novak Djokovic (@DjokerNole) May 24, 2019