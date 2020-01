Đoković nakon pobjede nad Raonićem pričao o Brajantu pa zaplakao

Srpski teniser Novak Đoković je poslije plasmana u polufinale Australijan Opena govorio o tragično preminulom Kobiju Brajantu.

Drugi igrač na svijetu je i ranije isticao da je imao prisan odnos sa legendarnim košarkašem.

- Ne znam šta da kažem u ovom trenutku... Užasno... On je jedan od najvećih sportista svih vremena. Inspirisao je mene i mnoge ljude na svijetu. Imao sam tu sreću da imam sjajan odnos sa njim prethodnih godina. Uvijek je bio tu za mene kada mi je bio potreban savjet. On je bio moj mentor, moj prijatelj... Srceparajuće je sve to što se dogodilo - naveo je Đoković.

Tokom meča sa Milošem Raonićem, Đoković je morao da napusti teren jer je imao problem sa sočivima.

- Moram da se izvinim Milošu što se to dogodilo... Ne želite da vidite da igrač koji se nalazi prekoputa vas ode sa terena. Morao sam to da uradim, u nekoliko gemova sam imao problem i morao sam da promijenim sočiva - istakao je Đoković.

Povezane vijesti:

Sa Brajantom u smrt otišla i kćerka

Svijet u šoku: Ovo je mjesto na kojem je legenda NBA Kobi Brajant tragično izgubio život

Od posljednje objave Kobija Brajanta na Instagramu prolazi jeza

Mark Kjuban odlučio: Dres sa brojem 24 više nikad niko neće nositi

Bio mi je kao mlađi brat, riječi ne mogu da opišu bol

Detalji tragedije: Evo gdje je Kobi putovao sa kćerkom Đanom i ko je s njima poginuo

FBI istražuje nesreću u kojoj je poginuo Brajant

Nekoliko sati prije tragedije Brajant poslao poruku Džejmsu

Otkriveno gdje je Brajant putovao prije kobne nesreće

Tviteraš predvidio 2012. godine da će Kobi Brajant da pogine u helikopterskoj nesreći

Minut ćutanja: NBA se oprašta od Kobija

Zvali su ga Crna mamba: Šta je sve osvojio čovjek koji je 20 godina bio vjeran Lejkersima