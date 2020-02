Đoković: Nadao sam se da će Monfis promašiti servis na meč loptama

Srpski teniser je poslije preokreta uspio da savlada Francuza sa 2:1 (2:6, 7:6, 6:1), spasivši čak tri meč lopte u drugom setu.

"Imao sam sreću da pronađem načine da se vratim u drugi set. Imao sam set lopte na 5:4 i 6:5. Gael je igrao fantastično, nikad bolje. Јako ga je teško probiti kada igra onako u odbrani. Žao mi je zbog njega, njegov nastup je bio izvanredan", rekao je Đoković.

He did it again 🙌💯#DDFTennis #AllEyesOnDubai pic.twitter.com/MzrqDeodWC

— Dubai Tennis Champs (@DDFTennis) February 28, 2020