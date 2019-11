Đoković: Nadam se da će Nadal igrati u Londonu, nije isto bez njega

Šampion Mastersa u Parizu Novak Đoković priznao je da bi i te kako volio da vidi velikog rivala Rafaela Nadala na ATP tur finalu u Londonu.



Španac je odustao od daljeg takmičenja u Parizu još u subotu uoči polufinala sa Denisom Šapovalovim, a kao razlog je naveo problem sa mišićem abdomena.

Iako je najavio da vjeruje da će biti spreman za London, to još nije i zvanično potvrdio, a Đoković, koji je stigao do 34. masters trofeja i 77 pehara u karijeri, želi mu brz oporavak.

- Tužno je vidjeti da je Rafa opet povrijeđen, tako nešto ne želite nikom da se dogodi. I ja sam imao značajnih povreda tokom karijere, mnogo toga smo prošli, tako da se nadam da će se on brzo oporaviti i biti u Londonu, jer turnir nije isti ako on ne učestvuje. On je veliki šampion i izuzetno ga poštujem - kaže Đoković.

Đoković je sebi povećao izglede da sezonu završi još jednom kao najbolji igrač svijeta. Razlika je 640 poena u korist španskog tenisera. Kalkulacije su brojne, ali Novak kaže da zna da mora da pobijedi sve mečeve do kraja kako bi imao šansu da godinu završi na čelu ATP liste.

- Poslije pobjede u Parizu nalazim se u boljoj poziciji, ali moram da nastavim pobjedničku seriju. Volio bih da pobijedim sve mečeve u Londonu, to sam uspijevao ranije. Volim da pobjeđujem tamo, ali biće to jako teško jer imam i teške protivnike. Tu su sve članovi Top 10, tako da moram da se koncentrišem na cilj, ako uspijem u tome, biće fantastično - rekao je Đoković.

Pruža mu se još jedna prilika, da se izjednači sa idolom iz detinjstva, Pitom Samprasom, koji je šest puta bio broj jedan na kraju sezone.

- To je svakako motiv više za mene. Da budem prvi što duže je jedan od najvažnijih ciljeva u profesionalnom smislu, jednako kao i osvajanje Grend slem trofeja. Ipak, nije vrijeme za davanje prognoza jer nije realno pričati sad o tome. Da vidimo šta će biti u Londonu, pa da sabiramo učinak - zaključio je Đoković.

Poslije svega što je osvojio, logično je i da se nameće pitanje motiva.

- Volim da treniram i budem dio ATP tura, da se borim za rekord po broju Grend slem titula, da igram na važnim turnirima, sve to mijenja moj život. Morate svoj način života da prilagodite svemu tome kako biste imali šansu da osvajate trofeje. Oduvijek sam imao podršku mojih najdražih, jer je ta ravnoteža važna, kako na terenu tako i u privatnom životu. Sada sam otac i prioriteti su se promijenili. Ipak, treba da pamtim sve ove momente jer je moj život sada drugačiji u odnosu na neke prethodne godine - zaključio je šampion Pariza.