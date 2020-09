Đoković: Mnogo nam znači podrška iz Republike Srpske

Večeras je u Parku Mladen Stojanović otvoren Nacionalni teniski centar Teniskog saveza Republike Srpske, u čiju je izgradnju uloženo oko 850.000 evra.

Svečanosti prisustvuju srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović, predsjednik Vlade Srpske Radovan Višković i ministar porodice, omladine i sporta Srpske Sonja Davidović.

Među prisustnim su i Srđan Đoković, otac najboljeg svjetskog tenisera Novaka Đokovića, kao i sportski direktor Teniskog saveza Srbije Aleksandar Bolić.

Novakov otac nije krio zadovoljstvo što je u Banjaluci realizovan ovakav projekat, te je dodao da je podrška koju Novak dobija iz Srpske, nemjerljiva.

"Velika mi je čast što sam večeras ovdje, u Banjaluci. I Novak je trebao da bude, ali eto, nije u mogućnosti da dođe. Obećavam Vam, da će Novak doći čim prije, već na proljeće. Znamo koliku podršku imamo iz Republike Srpske i to nam mnogo znači", izjavio je Srđan Đoković, Novakov otac.

On se osvrnuo i na nemili događaj od prije nekoliko dana, kada je najbolji teniser svijeta Novak Đoković, diskvalifikovan sa US opena, nakon što je lopticom slučajno pogodio linijskog sudiju. Međutim, ističe da to neće poljuljati Novaka, te da će iz toga izaći još jači.

"Na sve načine pokušavaju da sputavaju Novaka, ali on je najbolji sportista na svijetu. Tenis je sport koji ujedinjenuje ljude, poznat je i priznat u čitavom svijetu. Cijeli region, Republika Srpska, BiH, Hrvatska i Makedonija, treba da su ponosni što imaju najboljeg sportistu na sivjetu", dodao je on.