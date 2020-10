Đoković: Linijske sudije nisu potrebne u tenisu

Novak Đoković je imao vrlo zanimljivu konferenciju za novinare nakon plasmana u osminu finala Rolan Garosa na kojoj se dotakao mnogo tema.



Srpski teniser je na njoj objelodanio stav koji dosad nije bio javno iznošen od strane najboljih aktera "bijelog sporta":

Upitao se šta će tenisu linijski arbitri, kad već postoji tehnologija koja može da utvrdi da li je loptica u spornoj situaciji otišla van terena ili nije.

"Imam veliko poštovanje prema tradiciji i kulturi ovog sporta kada se radi o ljudima koji su na terenu, uključujući tu i linijske sudije, ali zaista ne vidim razlog zašto baš svaki turnir, u ovoj tehnološki naprednoj eri, ne bi imao ono što smo imali tokom Sinsinati/Njujork turnira. Tehnologija je toliko napredovala, da apsolutno ne postoji razlog zašto biste i dalje imali linijske sudije. To je moje mišljenje. Naravno da razumijem da je tehnologija skupa, to je ekonomski problem, koji ima i sopstveni znak pitanja. Ali, osjećam da se svi krećemo ka tome i prije ili kasnije neće biti razloga da zadržimo linijske sudije", istakao je najbolji teniser.

Na tome se Novak Đoković nije zaustavio:

"Djeca koja skupljaju loptice, naravno treba da ostanu ali linijske sudije stvarno ne vidim zašto. Možda biste vi mogli da mi kažete postoji li neki snažan razlog da ih zadržimo, osim tradicije", pitao se on.

Sve je na kraju začinio velikim osmijehom, jer je priču o tome "ne trebaju nam linijske sudije" zaključio riječima:

"To bi onda dovelo do toga da postoje mnogo manje šanse da uradim ono što sam uradio u Njujorku", podsjetio je nasmijani Đoković na diskvalifikaciju sa US Opena gdje je lopticom nehotice pogodio upravo – linijskog sudiju.