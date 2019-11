Đoković lako protiv Pera, Francuska bačena na koljena

Novak Đoković pobijedio je Francuza Beona Pera rezultatom 2:0 u drugom meču grupne faze Dejvis Kupa u Madridu i na taj način je Srbiji dobio pobjedu protiv Francuske.

Poslije velikog Krajinovićevog trijumfa nad Congom u prvom meču (2:0), vrata četvrtfinala širom su se otvorila za Srbiju, s tim da je od ishoda preostalih mečeva u ovom duelu ostalo da se vidi da li će Srbija zauzeti prvo mjesto u grupi, ili možda kao drugi proći u drugu fazu. Đoković je meč sa svojim protivnikom počeo ne baš sigurnom igrom, 24. igrač na planeti je odmah stvorio dvije brejk prilike prije nego što je Novak servis-gem riješio u svoju korist.

Uslijedila je potpuno ravnopravna borba sve dok Đoković nije napravio svoje prve dvije brejk lopte pri vođstvu od 4:3. Iskoristio je drugu, a onda za jako brzo potvrdio taj brejk i osvojio uvodni set – 6:3.

Da je više željan pobjede, a i kvalitetniji teniser od svog protivnika na terenu, Nole je pokazao i na startu druge dionice. Uporno je, čitavnih osam minuta, pokušavao da dođe do brejk šanse, ali iako to u prvom servis gemu Benoe Pera nije uspio, u sljedećem jeste. I, iako je prvu takvu priliku prokockao, Đoković jeste uspio da mu "oduzme servis", povede sa 2:1, a to nedugo zatim i uveća na dva gema razlike 4:2. Ovo je bilo dovoljno da Novak u mirnom ritmu privede meč kraju, donese drugi, potpuno očekivani poen Srbiji, i konačnu pobjedu protiv Francuske.

Za Srbiju su u dublu najavljeni Viktor Troicki i Janko Tipsarević a za Francusku Pjer Herber i Nikolas Mau.