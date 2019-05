Đoković lako protiv Kolšrajbera za četvrtfinale Rima

I set

Novak je na startu seta bio siguran na svoj servis, potom napravio brejk u drugom gemu i te došao do 3-0.

Nakon uvodnog brejka teniseri su držali svoje servis gemove, pa je rezultat nakon sedam gemova bio 5-2 za Srbina.

Kolšrajber je sačuvao svoj servis za 5-3, ali Novak u narednom gemu koristi drugu set loptu na svoj servis i dolazi do prvog seta.

