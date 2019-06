Đoković kreće od Kolšrajbera, Nadal i Federer u drugom dijelu žrijeba

Srbin se nalazi u suprotnoj polovini "kostura" na Vimbldonu od Rafaela Nadala i Rodžera Federera.

To znači da najbolji teniser svijeta sa svojim najvećim rivalima može da se sretne tek u finalu turnira.

Đokovićev potencijalni rivali u drugom kolu su Denis Kudla i Malek Džaziri, a u trećoj rundi bismo mogli da imamo srpski derbi jer bi mogao da se sretne sa Dušanom Lajovićem.

Our defending singles champion @DjokerNole will open his 2019 campaign against @Kohlscribbler #Wimbledon pic.twitter.com/4G01ZyUcIx

— Wimbledon (@Wimbledon) June 28, 2019