Đoković je zbog njega htio da završi karijeru: Danas Novaka diže u nebesa

Jirgen Melcer, teniser zbog koga je Novak ozbiljno razmišljao da 2010. godine završi profesionalnu tenisku karijeru, danas sa oduševljenjem priča o srpskom asu i nevjerovatnim uspjesima koje je ostvario.

"Jedino mu nedostaje Grend slem da se izjednači sa Rafom i Rodžerom. Nivo tenisa koji je pokazao u polufinalu i finalu je bio ekstremno visok. Nije ništa dozvoljavao. Hladnokrvno je iskoristio prve šanse koje je dobio i od Nadala i od Cicipasa. Protiv Cicipasa je gubio 2:0, ali poslije osvajanja trećeg seta, bilo je jasno svima koji znaju tenis kao sport da će on vjerovatno pobijediti na kraju. On je jednostavno najbolji i gotovo je nepobjediv", rekao je Austrijanac.

Vjerovali ili ne, prije 11 godina Novak je ozbiljno razmišljao da odustane od tenisa, a Melcer je bio glavni krivac za to.

Te 2010. godine Novak je izgubio od Melcera u četvrtfinalu Otvorenog prvenstva Francuske i to tako što je ispustio prednost od 2:0 u setovima. Austrijanac je preokrenuo, slavio 3:2 i zadao težak udarac Srbinu.

Novak je u tom periodu bio potpuno očajan. Nije uspjevao ozbiljno da parira Federeru i Nadalu, a jedan bolan poraz u četvrt finalu Rolan Garosa naveo ga je da ozbiljno razmišlja o povlačenju.

Srećom, to se nije dogodilo...

Melcer je impresioniran koliko je Novak napredovao na mentalnom planu.

"On se mnogo razvio na tom polju. Đoković jednostavno zna da u svakom meču postoji put do pobjede i on ga vrlo često nađe. On se prilagođava, menja svoju taktiku i teren napušta kao pobjednik. To ga izdvaja od ostalih. Iako ima svoje metode, on je vrlo emotivan na terenu i u pravcu svog boksa. Ali to mu očigledno pomaže i u ovom trenutku sve radi kako treba", ističe Austrijanac.

Melcer ne krije da je i dan danas ponosan na taj trijumf 2010. godine, ali i na činjenicu da je vjerovatno najboljeg tenisera svih vremena doveo do tačke "pucanja".

Jednom prilikom on je i izjavio da mu je taj preokret na Rolan Garosu najveći uspjeh u karijeri.

"Možda je taj meč protiv Novaka Đokovića moj najveći uspjeh u nekom singl meču".