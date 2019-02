Đoković je nedodirljiv na ovom nivou

Nekada deveti teniser svijeta Švajcarac Mark Rose dao je svoje mišljenje o finalu Australijan opena i napretku "velike trojke".



Novak Đoković je u finalu rutinski savladao Rafaela Nadala sa 3:0 u setovima i podigao svoj sedmi, rekordni trofej u Melburnu.

Roseu je žao što finale nije duže trajalo, ali mu je jasno zašto je meč bio kratak.

"Kao teniski obožavalac želio sam da gledam duže i neizvesnije finale između Đokovića i Nadala. Nije dugo trajalo, ali jeste dovoljno dugo da me Đokovićev nivo igre impresionira. Bio je sjajan i mislim da niko to nije očekivao, iako je on bio favorit. Nadal je bio pogubljen, bez odgovora. Nije znao šta da radi, a to se njemu rijetko dešava", rekao je Rose za "Le Temps".

Švajcarac je pohvalio taktiku petnaestostrukog osvajača Grend slema.

"Đoković je sam došao do pobjede, nije čekao protivničke greške, kao što je to bio slučaj u prošlosti. Imao je 34 vinera. Јasno je da je na ovom nivou mnogo bolji od ostalih i praktično nedodirljiv".

Rose je Nadalu veće šanse dao na šljaci zbog toga što na toj podlozi Španac ima više vremena za pripremu udaraca.

Kako kaže Federerov sunarodnik "velika trojka" ga impresionira time što i u poznim godinama konstantno napreduje.

"Oni imaju pregršt titula, preko 30 godina, ali konstantno napreduju, više nego mladi igrači. Nadal je promjenio servis i sada je dosta efikasniji. Đoković servira bolje nego ikada. Njegov servis nije bio oružje. Ti veliki šampioni konstantno istražuju nove načine kako bi bili najbolji", zaključio je Rose.