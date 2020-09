"Poslije njegovog postupka i nenamjernog udaranja loptice, opasno ili nenamjarno unutar stadiona ili udaranja loptice bez potrebne svijesti o mogućim posljedicama, turnirski sudija je eliminisao Novaka Đokovića sa ovogodšinjeg turnira", navodi se u saopštenju.

Wow. Novak Djokovic has been defaulted from the #USOpen after striking a lineswoman with a ball.pic.twitter.com/t1zX6lEFxK

— Sacha Pisani (@Sachk0) September 6, 2020