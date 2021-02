Đoković igra povrijeđen odlučujući set!

Ipak, Novak se bori kao lav iako je povrijeđen i pokušava da pronađe način da prebrodi povredu.

Trenutno je 2:2 u setovima, a u odlučujućem petom Đoković ima prednost od 3:2.

Prvi set je dobio u taj-brejku, u drugom je na vrijeme uzeo brejk i dobio ga sa 6:4.

Onda je Fric napravio preokret i dobio sljedeća dva seta. Igra Novaka Đokovića ne izgleda uvjerljivo.

The slip from Djokovic came on the first point at 1-1 as he tried to change direction.

Was holding his side as he headed to his chair after the game.

Now back from the MTO, play continuing. pic.twitter.com/hU9j4Ra3LJ

— The Tennis Podcast (@TennisPodcast) February 12, 2021